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Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко дала роз`яснення щодо нічних тарифів на електричну енергію.
Дивися повний текст Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для населення і підприємств
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R2
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23
Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа. Многие даже отказались от газа. Теперь ошарашили отменой и дают абсолютно тупые комментарии и разъяснения. Хотя, тем кто живет за счет государственных средств, - наплевать на проблемы тех, кто реально наполняет госбюджет. Но это - до поры, до времени...
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dnnikolay74
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46
dnnikolay74 написав:
Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа.
Теперь ночного тарифа нет, есть договорной тариф. Если скажем с 22:00 до 7:00 вы заключаете договор о закупке электроэнергии по 10 копеек Энергоатомом, а в остальное время с тепловыми электростанциями Ахметова (по договорному), то у вас и будет такой тариф.
Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок. По сути крупные предприятия смогут напрямую выйти на биржу электроэнергии и покупать электричество по 0 копеек в определенные часы, как в Германии.
Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?
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AlifeSoft
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Додано: Нед 03 лют, 2019 23:53
AlifeSoft написав:
Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок.
Не обманывайте людей.. кто в курсе то знает - есть например минимальная цена на сигареты или алкоголь, то есть вот дешевле чем она продавать нельзя, в независимости от конкуренции. То же самое с будущим рынком электроэнергии.. да на конец 2018 года 1кВт от АЭС стоил около 0,54 грн а от ГЭС порядка 0,38 грн. Но если кто то поверил сказкам про "покращення та перемгу" то пЭремоги то нет. Электроэнергию НЕЛЬЗЯ будет продавать ниже установленного минимума. А минимум этот будет где то в районе прибыльности ТЭС одного товарисча рыжего цвета. То есть не скажу до копейки точно но в районе от 2 грн и выше. По аналогии с алкоголем и сигаретами. Так что и рынок вроде есть но есть и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ нижний предел стоимости... то есть регуляция останется.. нет не нужно но она и так далее останется...
AlifeSoft написав:
Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?
.. по сути рынка как такового не будет а есть его имитация. в УСЛОВИЯХ реального рынка все ТЭС как и впрочем СЭС и ВЭС моментально вылетают в трубу и банкротятся...Если убрать политику и ту чепуху что сейчас назвали рынком а случиться чудо и рынок станет не регулируемый то на нем останется два вида генерации АЭС - стабильный и дешевый вид генерации + ГЭС маневровый и дешевый и очень небольшое количество газовых ТЭС для покрытия пиков.. все.. остальное все отомрет как дорогое и ненужное...но тогда как сами понимаете "влиятельный человек" окажется в пролете со своими музейными угольными ТЭС...
Ну а то что в пролете и пострадает часть приватников и юрлиц которые перестроили свой техпроцесс в расчете на дешевый ночной тариф -- сами виноваты должны же понимать в какой стране мы живем.
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Джон
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