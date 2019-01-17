Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

Додано: Нед 03 лют, 2019 23:53

AlifeSoft написав: Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок. Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок.

AlifeSoft написав: Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить? Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?

Не обманывайте людей.. кто в курсе то знает - есть например минимальная цена на сигареты или алкоголь, то есть вот дешевле чем она продавать нельзя, в независимости от конкуренции. То же самое с будущим рынком электроэнергии.. да на конец 2018 года 1кВт от АЭС стоил около 0,54 грн а от ГЭС порядка 0,38 грн. Но если кто то поверил сказкам про "покращення та перемгу" то пЭремоги то нет. Электроэнергию НЕЛЬЗЯ будет продавать ниже установленного минимума. А минимум этот будет где то в районе прибыльности ТЭС одного товарисча рыжего цвета. То есть не скажу до копейки точно но в районе от 2 грн и выше. По аналогии с алкоголем и сигаретами. Так что и рынок вроде есть но есть и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ нижний предел стоимости... то есть регуляция останется.. нет не нужно но она и так далее останется..... по сути рынка как такового не будет а есть его имитация. в УСЛОВИЯХ реального рынка все ТЭС как и впрочем СЭС и ВЭС моментально вылетают в трубу и банкротятся...Если убрать политику и ту чепуху что сейчас назвали рынком а случиться чудо и рынок станет не регулируемый то на нем останется два вида генерации АЭС - стабильный и дешевый вид генерации + ГЭС маневровый и дешевый и очень небольшое количество газовых ТЭС для покрытия пиков.. все.. остальное все отомрет как дорогое и ненужное...но тогда как сами понимаете "влиятельный человек" окажется в пролете со своими музейными угольными ТЭС...Ну а то что в пролете и пострадает часть приватников и юрлиц которые перестроили свой техпроцесс в расчете на дешевый ночной тариф -- сами виноваты должны же понимать в какой стране мы живем.