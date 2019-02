Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46

dnnikolay74 написав: Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа. Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа.



Теперь ночного тарифа нет, есть договорной тариф. Если скажем с 22:00 до 7:00 вы заключаете договор о закупке электроэнергии по 10 копеек Энергоатомом, а в остальное время с тепловыми электростанциями Ахметова (по договорному), то у вас и будет такой тариф.



Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок. По сути крупные предприятия смогут напрямую выйти на биржу электроэнергии и покупать электричество по 0 копеек в определенные часы, как в Германии.



Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?

