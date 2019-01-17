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Регулятор пояснив зміни
щодо нічних тарифів для...

Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23

Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко дала роз`яснення щодо нічних тарифів на електричну енергію.

Дивися повний текст Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для населення і підприємств.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23

Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа. Многие даже отказались от газа. Теперь ошарашили отменой и дают абсолютно тупые комментарии и разъяснения. Хотя, тем кто живет за счет государственных средств, - наплевать на проблемы тех, кто реально наполняет госбюджет. Но это - до поры, до времени...
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:46

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  dnnikolay74 написав:Сначала стимулировали и предприятия и предпринимателей инвестировать и переходить на зонный учет, мотивируя выгодой использования ночного тарифа.


Теперь ночного тарифа нет, есть договорной тариф. Если скажем с 22:00 до 7:00 вы заключаете договор о закупке электроэнергии по 10 копеек Энергоатомом, а в остальное время с тепловыми электростанциями Ахметова (по договорному), то у вас и будет такой тариф.

Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок. По сути крупные предприятия смогут напрямую выйти на биржу электроэнергии и покупать электричество по 0 копеек в определенные часы, как в Германии.

Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:53

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  AlifeSoft написав:Теперь, когда множество поставщиков, то здесь уже не государство будет регулировать, а рынок.
Не обманывайте людей.. кто в курсе то знает - есть например минимальная цена на сигареты или алкоголь, то есть вот дешевле чем она продавать нельзя, в независимости от конкуренции. То же самое с будущим рынком электроэнергии.. да на конец 2018 года 1кВт от АЭС стоил около 0,54 грн а от ГЭС порядка 0,38 грн. Но если кто то поверил сказкам про "покращення та перемгу" то пЭремоги то нет. Электроэнергию НЕЛЬЗЯ будет продавать ниже установленного минимума. А минимум этот будет где то в районе прибыльности ТЭС одного товарисча рыжего цвета. То есть не скажу до копейки точно но в районе от 2 грн и выше. По аналогии с алкоголем и сигаретами. Так что и рынок вроде есть но есть и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ нижний предел стоимости... то есть регуляция останется.. нет не нужно но она и так далее останется...
  AlifeSoft написав:Или вам нужно чтобы чиновник указывал как строем ходить?
.. по сути рынка как такового не будет а есть его имитация. в УСЛОВИЯХ реального рынка все ТЭС как и впрочем СЭС и ВЭС моментально вылетают в трубу и банкротятся...Если убрать политику и ту чепуху что сейчас назвали рынком а случиться чудо и рынок станет не регулируемый то на нем останется два вида генерации АЭС - стабильный и дешевый вид генерации + ГЭС маневровый и дешевый и очень небольшое количество газовых ТЭС для покрытия пиков.. все.. остальное все отомрет как дорогое и ненужное...но тогда как сами понимаете "влиятельный человек" окажется в пролете со своими музейными угольными ТЭС...
Ну а то что в пролете и пострадает часть приватников и юрлиц которые перестроили свой техпроцесс в расчете на дешевый ночной тариф -- сами виноваты должны же понимать в какой стране мы живем.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:50

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  Джон написав:Если убрать политику и ту чепуху что сейчас назвали рынком а случиться чудо и рынок станет не регулируемый то на нем останется два вида генерации АЭС - стабильный и дешевый вид генерации + ГЭС маневровый и дешевый и очень небольшое количество газовых ТЭС для покрытия пиков.. все.

А зараз чого не так? Чи хтось спеціально зупинив гідроенергетику? Такі заяви треба обгрунтовувати цифрами.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:55

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  lapay написав:А зараз чого не так? Чи хтось спеціально зупинив гідроенергетику? Такі заяви треба обгрунтовувати цифрами.
Що не так? Минимальная цена на кВт - вот что не так...чиновники устанавливают минимальную планку...так что бы ахтемовские ТЭС были рентабельны..а еще не так, то что иметь выбор постачальниуа по сути будут только крупные потребители..нас же с вами сунут принудительно очередной дочерной конторе местного облэнерго. А еще отменят тарифы 8/0 коп до 100кВт..а еще сам тариф поднимут. Единственно что тут есть полезного это разделение оплаты между траспортировкой энергии и ее генерацией.. но и все на этом из позитива.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:04

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  Джон написав:Що не так? Минимальная цена на кВт - вот что не так...чиновники устанавливают минимальную планку...так что бы ахтемовские ТЭС были рентабельны..

Нічний тариф для промспоживачів вже відмінили. Обленерго самостійно домовляються зі споживачами про ціну.
  Джон написав:нас же с вами сунут принудительно очередной дочерной конторе местного облэнерго. А еще отменят тарифы 8/0 коп до 100кВт..а еще сам тариф поднимут. Единственно что тут есть полезного это разделение оплаты между траспортировкой энергии и ее генерацией.. но и все на этом из позитива.

Розподіл, як раз, і дозволить ввести, на одну лінію електропередачі, кілька постачальників.
Але тоді, в час пік, вартість електроенергії може зрости в рази.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:09

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  lapay написав:Розподіл, як раз, і дозволить ввести, на одну лінію електропередачі, кілька постачальників.
и расскажите мне сказку как мне выбрать постачальника? На практике...если вы не пару мегаватт потребляете..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:27

  Джон написав:
  lapay написав:Розподіл, як раз, і дозволить ввести, на одну лінію електропередачі, кілька постачальників.
и расскажите мне сказку как мне выбрать постачальника? На практике...если вы не пару мегаватт потребляете..


Пока никак, изменения сделаны для промышленных потребителей, через лет 5-7 будет и для населения, как в Европе. Или вы хотите чтобы Порошенко сделал Швейцарию из Украины за год? За таким к Юле, она вам и не такое пообещает.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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