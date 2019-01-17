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Регулятор пояснив зміни
щодо нічних тарифів для...

Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:05

  Джон написав:
  AlifeSoft написав:Пока никак, изменения сделаны для промышленных потребителей, через лет 5-7 будет
Вот через 5-7 лет и поговорим про "пЭремогу" а и говорить не о чем..то есть населению никакого рынка нет и все это брехня популиста у власти..


Так мы топтались на месте 23 года до эпохи Порошенка. Причем из-за конфликта идеологий советского социализма и западного капитализма получили наиболее ур** социальную систему. Теперь нужно все сносить до нуля и архитектурно перестраивать на западный соц-капитализм. Если не начать сегодня, этого не будет никогда, будем очередным Таджикистаном.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:51

Re: Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

  AlifeSoft написав:Теперь нужно все сносить до нуля

м да ЩО ОПЯТЬ?? Хений так и сказал?? Все сносить до нуля?? А снесенное и унесенное а так же разворованное что в слепые трасты офшорные или как? ??
Что то история повторяется...
Джон
 
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