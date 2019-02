Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...

Додано: Вів 05 лют, 2019 16:05

Джон написав: AlifeSoft написав: Пока никак, изменения сделаны для промышленных потребителей, через лет 5-7 будет Пока никак, изменения сделаны для промышленных потребителей, через лет 5-7 будет Вот через 5-7 лет и поговорим про "пЭремогу" а и говорить не о чем..то есть населению никакого рынка нет и все это брехня популиста у власти.. Вот через 5-7 лет и поговорим про "пЭремогу" а и говорить не о чем..то есть населению никакого рынка нет и все это брехня популиста у власти..



Так мы топтались на месте 23 года до эпохи Порошенка. Причем из-за конфликта идеологий советского социализма и западного капитализма получили наиболее ур** социальную систему. Теперь нужно все сносить до нуля и архитектурно перестраивать на западный соц-капитализм. Если не начать сегодня, этого не будет никогда, будем очередным Таджикистаном. Так мы топтались на месте 23 года до эпохи Порошенка. Причем из-за конфликта идеологий советского социализма и западного капитализма получили наиболее ур** социальную систему. Теперь нужно все сносить до нуля и архитектурно перестраивать на западный соц-капитализм. Если не начать сегодня, этого не будет никогда, будем очередным Таджикистаном.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.