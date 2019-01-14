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Опублікували рейтинг
найліпших країн світу

Опублікували рейтинг найліпших країн світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:08

Опублікували рейтинг найліпших країн світу

Пропонуємо до обговорення:
У цьому рейтингу Україна посіла 75 позицію.

Дивися повний текст Опублікували рейтинг найліпших країн світу.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:08

Хельсинки вовремя ушел от Москвы, а Дублин не покорился Лондону,Сумевшие отбиться от империй-лучшие в мире
alex58chorniy
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