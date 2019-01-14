У цьому рейтингу Україна посіла 75 позицію.
Дивися повний текст Опублікували рейтинг найліпших країн світу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:08
Опублікували рейтинг найліпших країн світу
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Дивися повний текст Опублікували рейтинг найліпших країн світу.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:08
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