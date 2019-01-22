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Держборг України за рік
збільшився на 2 млрд доларів

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:40

Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Інформує прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:41

Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:51

Якраз ні. Тут Ви невгадали. Прокол по піару Порошенко
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:51

  AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.

Меньше, чем что - чем заняли?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:54

  Волгарь написав:
  AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.

Меньше, чем что - чем заняли?


Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:25

  AlifeSoft написав:
  Волгарь написав:
  AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.

Меньше, чем что - чем заняли?


Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.

Много букв и плохое знание предмета обсуждения.
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... &currency=
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня)
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.48
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 01.05.2019
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 435 515 418.05
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.0
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 03.07.2019
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 752 645 643.29
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)18.49
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 08.01.2020
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 3 744 289 200.00
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)7.23
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 23.10.2019
Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США) 56 265 317.68
На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:32

Вивсеверети! Нам парахаботы савсем другое расказывают.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:34

  AlifeSoft написав:Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.
Много букв и плохое знание предмета обсуждения.
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... &currency=
Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня)
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.48
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 01.05.2019
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 435 515 418.05
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.0
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 03.07.2019
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 752 645 643.29
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)18.49
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 08.01.2020
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 3 744 289 200.00
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)7.23
Дата розміщення облігацій 22.01.2019
Термін погашення облігацій 23.10.2019
Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США) 56 265 317.68
На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)

Дякуемо! Так я и знал что цэ гибридная прапаганда против нашего любимого кандитера.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:47

  vitali_kalinin написав:Вивсеверети! Нам парахаботы савсем другое расказывают.

Для сравнения
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... &currency=
Дата розміщення облігацій 21.06.2012
Термін погашення облігацій 24.05.2017
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)14.3
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)1 513 155 000.00
https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... &currency=
Дата розміщення облігацій 12.03.2013
Термін погашення облігацій 07.02.2018
Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)14.3
Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)1 162 282 000.00
Т.е. пятилетки под 14% замещаются облигациями на несколько недель/месяцев под 19-19,5% с кратным ростом сумм долга. Тут особо и обсуждать нечего.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:47

  AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.


Хоть газеты читаете )))
Какие проценты снизились )))
Зачем вам это порохоботство, вы же вроде реально толковый программист, или ничем заняться сейчас ?
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