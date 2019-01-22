Держборг України за рік збільшився на 2 млрд доларів
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AlifeSoft написав:Осталось узнать под какие проценты увеличились. Если при Порошенко проценты по долгу снизились, то увеличение долга не так страшно, так как отдавать все равно меньше придется.
Меньше, чем что - чем заняли?
Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов.
Много букв и плохое знание предмета обсуждения. https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... ¤cy= Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня) Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.48 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 01.05.2019 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 435 515 418.05 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.0 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 03.07.2019 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 752 645 643.29 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)18.49 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 08.01.2020 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 3 744 289 200.00 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)7.23 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 23.10.2019 Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США) 56 265 317.68 На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)
AlifeSoft написав:Меньше чем вся сумма при возможности досрочного погашения долга с более высоким процентом. По сути долги Януковича мы отдавали трижды: один раз долг и еще два раза по столько же процентов. Много букв и плохое знание предмета обсуждения. https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... ¤cy= Результати розміщення облігацій внутрішніх державних позик (Гривня) Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.48 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 01.05.2019 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 435 515 418.05 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)19.0 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 03.07.2019 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 2 752 645 643.29 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)18.49 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 08.01.2020 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.) 3 744 289 200.00 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)7.23 Дата розміщення облігацій 22.01.2019 Термін погашення облігацій 23.10.2019 Залучено коштів від розміщення облігацій (доларів США) 56 265 317.68 На вскидку -9 млрд. грн с годовой доходностью почти под 1/5 тела долга со сроком погашения от 14-ти до 50-ти недель + 56 млн. долларов под 7,2% годовых на 9 месяцев. Прямо скажем, очень доходная комбинация для покупателей облигаций и очень невыгодная для государства (по сути - латание дыр под ростовщические проценты)
Дякуемо! Так я и знал что цэ гибридная прапаганда против нашего любимого кандитера.
vitali_kalinin написав:Вивсеверети! Нам парахаботы савсем другое расказывают.
Для сравнения https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... ¤cy= Дата розміщення облігацій 21.06.2012 Термін погашення облігацій 24.05.2017 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)14.3 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)1 513 155 000.00 https://bank.gov.ua/control/uk/bonds/li ... ¤cy= Дата розміщення облігацій 12.03.2013 Термін погашення облігацій 07.02.2018 Середньозважений рівень дохідності облігацій (%)14.3 Залучено коштів від розміщення облігацій (грн.)1 162 282 000.00 Т.е. пятилетки под 14% замещаются облигациями на несколько недель/месяцев под 19-19,5% с кратным ростом сумм долга. Тут особо и обсуждать нечего.