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НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.
Дивися повний текст НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн гривень
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:44
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