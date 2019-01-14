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НБУ продав нерозрізаних аркушів
банкнот на майже 10 млн...

НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:43

НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.

Дивися повний текст НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:44

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