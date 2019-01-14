Про це повідомили у прес-службі Нацбанку.
Дивися повний текст НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн гривень.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:43
НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн гривень.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:47
Re: НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн.
А мой комент по поводу обоев удалили. Я что у вас тут уникальный по удалениям коментов?
Додано: Суб 26 січ, 2019 00:06
Re: НБУ продав нерозрізаних аркушів банкнот на майже 10 млн.
дак вот не понятно по номиналу дешевле или дороже ? не оглашено за сколько продали ...
реальная\практическая зарплата касира 5000-8000 грн. perevodika.ru/articles/14815.html
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