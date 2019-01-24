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В Україні хочуть скасувати
"книги відгуків та пропозицій"

В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:20

В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі винесло на громадське обговорення проект постанови Кабміну, який, серед іншого, пропонує не зобов'язувати українських підприємців вести книги відгуків і пропозицій.

Дивися повний текст В Україні хочуть скасувати \"книги відгуків та пропозицій\".
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:20

Ну звичайно. Для чого державі заморочуватися із соціальними питаннями. Простіше займатись рекетом без зворотніох обов'язків.
Дикий не Дикий
 
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