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В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:20
Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі винесло на громадське обговорення проект постанови Кабміну, який, серед іншого, пропонує не зобов'язувати українських підприємців вести книги відгуків і пропозицій.
Дивися повний текст В Україні хочуть скасувати \"книги відгуків та пропозицій\"
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R2
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:20
Ну звичайно. Для чого державі заморочуватися із соціальними питаннями. Простіше займатись рекетом без зворотніох обов'язків.
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Дикий не Дикий
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:07
Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали
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softfavorite
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:13
Так откроешь книжечку и узнаешь для себя много интересного, что ты не один.....
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anton_gms
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:21
Українці мають достатньо дієвих інструментів захистити свої права? Маячня!
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123dr
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:37
Для покупок, совершаемых на площадках, отзыв оставляется на самой площадке - Пром, Розетка, и т.д. Для остальных - Хотлайн, Фейсбук, Гугл, местные форумы.
Еще бы отменить "книгу учета доходов и расходов" для ФОП, еще один совковый нафталин.
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Kart
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:43
softfavorite написав:
Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали
Заказные отзывы?
Как то пытался оставить в розетке настоящий отзыв о товаре. Думаете пошел модерацию?
А на Проме сами промовцы делают кучу положительных отзывов для лояльности к предпринимателям, которые покупают услуги на Проме. Сам лично перезванивал к клиентам и спрашивал. Никто отзывы мне не писал. А они появились и довольно короткие без описания и пожелания. Мистика.
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p_a_l
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:44
123dr написав:
Українці мають достатньо дієвих інструментів захистити свої права? Маячня!
Правильно. Заснять на видео и выложить на ютуб
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p_a_l
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