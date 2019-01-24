В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
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У вересні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі винесло на громадське обговорення проект постанови Кабміну, який, серед іншого, пропонує не зобов'язувати українських підприємців вести книги відгуків і пропозицій.
softfavorite написав:Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали
Заказные отзывы? Как то пытался оставить в розетке настоящий отзыв о товаре. Думаете пошел модерацию? А на Проме сами промовцы делают кучу положительных отзывов для лояльности к предпринимателям, которые покупают услуги на Проме. Сам лично перезванивал к клиентам и спрашивал. Никто отзывы мне не писал. А они появились и довольно короткие без описания и пожелания. Мистика.