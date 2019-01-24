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В Україні хочуть скасувати
"книги відгуків та пропозицій"

В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:20

В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"

Пропонуємо до обговорення:
У вересні 2018 року Міністерство економічного розвитку та торгівлі винесло на громадське обговорення проект постанови Кабміну, який, серед іншого, пропонує не зобов'язувати українських підприємців вести книги відгуків і пропозицій.

Дивися повний текст В Україні хочуть скасувати \"книги відгуків та пропозицій\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:20

Ну звичайно. Для чого державі заморочуватися із соціальними питаннями. Простіше займатись рекетом без зворотніох обов'язків.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:07

Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали
softfavorite
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:13

Так откроешь книжечку и узнаешь для себя много интересного, что ты не один.....
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:21

Українці мають достатньо дієвих інструментів захистити свої права? Маячня!
123dr
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:37

Для покупок, совершаемых на площадках, отзыв оставляется на самой площадке - Пром, Розетка, и т.д. Для остальных - Хотлайн, Фейсбук, Гугл, местные форумы.

Еще бы отменить "книгу учета доходов и расходов" для ФОП, еще один совковый нафталин.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:43

  softfavorite написав:Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали

Заказные отзывы?
Как то пытался оставить в розетке настоящий отзыв о товаре. Думаете пошел модерацию?
А на Проме сами промовцы делают кучу положительных отзывов для лояльности к предпринимателям, которые покупают услуги на Проме. Сам лично перезванивал к клиентам и спрашивал. Никто отзывы мне не писал. А они появились и довольно короткие без описания и пожелания. Мистика.
p_a_l
 
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  123dr написав:Українці мають достатньо дієвих інструментів захистити свої права? Маячня!

Правильно. Заснять на видео и выложить на ютуб
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:46

  softfavorite написав:Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали


Например Google
https://goo.gl/9hQA3K
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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