RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні хочуть скасувати
"книги відгуків та пропозицій"

В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:15

Re: В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій

p_a_l написав:
  softfavorite написав:Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали

Заказные отзывы?
Как то пытался оставить в розетке настоящий отзыв о товаре. Думаете пошел модерацию?
А на Проме сами промовцы делают кучу положительных отзывов для лояльности к предпринимателям, которые покупают услуги на Проме. Сам лично перезванивал к клиентам и спрашивал. Никто отзывы мне не писал. А они появились и довольно короткие без описания и пожелания. Мистика.
Оставлял на розетке десятки отзывов, ни разу не было, чтобы попадал под какую то модерацию
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23359
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:28

Книга отзывов предназначена не для того, чтобы покупатель пришел в магазин и стал изучать отзывы перед покупкой, а, в первую очередь, чтобы покупатель мог указать на недостатки в работе.
Если государство предложит эффективно работающий механизм электронной подачи жалоб с подтверждением электронной подписью или другим гарантированным средством проверки подлинности заявителя и с гарантированной реакцией со стороны проверяющего органа - почему бы и нет.
Но пока что мне о таких механизмах неизвестно.
PasserBy
 
Повідомлень: 24
З нами з: 04.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні підвищили розмір добових на відрядження
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:15
8 347
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 18:26
Faceless
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
127 6358
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 16:04
AlifeSoft
Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза
R2 » П'ят 25 січ, 2019 23:37
4 260
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 14:42
AlifeSoft

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Сбербанк (6468)
26.01.2019 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.