В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
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softfavorite написав:Полностью согласен с предыдущим оратором когда приведите пожалуйста сайты на которых лучше оставлять отзывы Чтобы другие об этом тоже знали
Заказные отзывы? Как то пытался оставить в розетке настоящий отзыв о товаре. Думаете пошел модерацию? А на Проме сами промовцы делают кучу положительных отзывов для лояльности к предпринимателям, которые покупают услуги на Проме. Сам лично перезванивал к клиентам и спрашивал. Никто отзывы мне не писал. А они появились и довольно короткие без описания и пожелания. Мистика.
Оставлял на розетке десятки отзывов, ни разу не было, чтобы попадал под какую то модерацию
Книга отзывов предназначена не для того, чтобы покупатель пришел в магазин и стал изучать отзывы перед покупкой, а, в первую очередь, чтобы покупатель мог указать на недостатки в работе. Если государство предложит эффективно работающий механизм электронной подачи жалоб с подтверждением электронной подписью или другим гарантированным средством проверки подлинности заявителя и с гарантированной реакцией со стороны проверяющего органа - почему бы и нет. Но пока что мне о таких механизмах неизвестно.