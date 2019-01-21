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Бізнес нарощує виведення
дивідендів з України

Бізнес нарощує виведення дивідендів з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:10

Бізнес нарощує виведення дивідендів з України

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес збільшив обсяг виведення дивідендів з країни

Дивися повний текст Бізнес нарощує виведення дивідендів з України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:11

предвыборный год добавляет страхов самым пугливым, ну и плюс рост экономики - инвесторы банально заработали больше чем в прошлом году
redmax11
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