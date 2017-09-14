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У Мінрегіоні розповіли, скільки видали теплих кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:01
Пропонуємо до обговорення:
За 4 роки державною програмою «Теплі кредити», в рамках якої людям відшкодовують частину вартості обладнання і матеріалів для енергомодернізації житла, скористалися близько 525 тис. українських сімей.
Дивися повний текст У Мінрегіоні розповіли, скільки видали теплих кредитів
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:02
"7 млрд грн позволило экономить 273 тыс. куб. м газа ежегодно." Несложный подсчёт показывает, что экономия 1 кубометра обходится в 25 641 грн. Однозначно, перемога над разумным смыслом.
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