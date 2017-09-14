Міжнародна організація з міграції і НБУ підрахували дохід скарбниці від трудових мігрантів
Дивися повний текст Звідки і скільки грошей привозять в Україну трудові мігранти.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:26
Звідки і скільки грошей привозять в Україну трудові мігранти
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Дивися повний текст Звідки і скільки грошей привозять в Україну трудові мігранти.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:27
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