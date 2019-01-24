Уніфікованого закону Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію в Україні не ухвалено.
Дивися повний текст Ганна Вангородська: що таке \"комерційна таємниця\" і як компанії її захистити?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:28
Ганна Вангородська: що таке "комерційна таємниця" і як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ганна Вангородська: що таке \"комерційна таємниця\" і як компанії її захистити?.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:28
Но почему то базы банков банкротов ходят по действующим банкам в свободном формате. Вот сейчас как раз работаем над базой Дельта банка и банка Михайловского. Кто то же ее слил.
|