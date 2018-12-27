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ТОП-10 кредиток, за випуск
і обслуговування яких не...

ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:42

ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не...

Пропонуємо до обговорення:
Портал finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток.

Дивися повний текст ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:42

Монобанк пока лучше всех - это факт! Затем Альфа банк и Приватбанк, хотя они не блещут качеством обслуживания.
KULANDALE
 
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