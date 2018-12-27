Портал finance.ua склав рейтинг з 10 найпопулярніших безкоштовних кредиток.
Дивися повний текст ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:42
ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не...
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Дивися повний текст ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не потрібно платити.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:42
Монобанк пока лучше всех - это факт! Затем Альфа банк и Приватбанк, хотя они не блещут качеством обслуживания.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:16
кредитки
Монобанк начал хитрить-давал кешбек 2%.снизил до 1%
Идея и Альфа-достойные . У Альфы-интересны МАУ а также тревел
Додано: Суб 26 січ, 2019 18:32
Re: ТОП-10 кредиток, за випуск і обслуговування яких не...
Монобанк уже не торт. Кешбек за кредитные 1% вообще не интересен
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