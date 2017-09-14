На 10,7% більше, ніж на початок минулого року.
Дивися повний текст В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в обігу (інфографіка).
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:17
В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в обігу (інфографіка).
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:17
Еще один пример того, что важно, не как голосуют, а как считают. Как может быть в среднем на украинца по 300 монет? Покажите мне такого человека, кто с собой пару кило монетами таскает. И это в среднем, т.е. если у меня в кармане обычно 10-20 монет, у кого-то их должно быть почти 600
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