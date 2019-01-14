Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку Vodafone припинить надавати послугу передачі і отримання Multimedia Messaging Service (MMS).
Дивися повний текст Українцям відключають послугу MMS.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38
Українцям відключають послугу MMS
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям відключають послугу MMS.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38
для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.
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