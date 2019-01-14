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Українцям відключають
послугу MMS

Українцям відключають послугу MMS
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38

Українцям відключають послугу MMS

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку Vodafone припинить надавати послугу передачі і отримання Multimedia Messaging Service (MMS).

Дивися повний текст Українцям відключають послугу MMS.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38

для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.
RomanTik
 
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