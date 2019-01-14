Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку Vodafone припинить надавати послугу передачі і отримання Multimedia Messaging Service (MMS).
Дивися повний текст Українцям відключають послугу MMS.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38
Українцям відключають послугу MMS
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям відключають послугу MMS.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38
для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:34
Я даже не сомневался, что профессиональные зрадофилы и тут найдут возможность поныть.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:14
На olx смартфон, которые поддерживает все эти менеджеры можно купить за 1100 грн. Учитывая стоимость, которую нужно было платить за каждый MMS - это бесплатно.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 26 січ, 2019 16:24
Re: Українцям відключають послугу MMS
Через ММС и фото то в нормальном качестве не отправить, технология безнадёжно устарела
|