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Українцям відключають
послугу MMS

Українцям відключають послугу MMS
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38

Українцям відключають послугу MMS

Пропонуємо до обговорення:
Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку Vodafone припинить надавати послугу передачі і отримання Multimedia Messaging Service (MMS).

Дивися повний текст Українцям відключають послугу MMS.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:38

для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:34

  RomanTik написав:для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.


Я даже не сомневался, что профессиональные зрадофилы и тут найдут возможность поныть. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:42

Mms - анахронизм...
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:14

  RomanTik написав:для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.


На olx смартфон, которые поддерживает все эти менеджеры можно купить за 1100 грн. Учитывая стоимость, которую нужно было платить за каждый MMS - это бесплатно.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gsmart ... 617bb0f331
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 16:24

Re: Українцям відключають послугу MMS

RomanTik написав:для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.
Через ММС и фото то в нормальном качестве не отправить, технология безнадёжно устарела
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:02

зато местные хоботы сразу объяснили что уменьшение вариантов - это перемога, даже ссылку на ЛОХе не поленились прикрутить! не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти, доходчиво? а для отправки через месенджер нужно еще чтобы этот самый месенджер был установлен и у оппонента. не?
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:03

Re: Українцям відключають послугу MMS

RomanTik написав:зато местные хоботы сразу объяснили что уменьшение вариантов - это перемога, даже ссылку на ЛОХе не поленились прикрутить! не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти, доходчиво? а для отправки через месенджер нужно еще чтобы этот самый месенджер был установлен и у оппонента. не?
Ну вы первый человек что я встретил за последние примерно 10 лет, который пользуется ММС.
Faceless
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