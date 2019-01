Українцям відключають послугу MMS

Додано: Суб 26 січ, 2019 16:14

RomanTik написав: для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут. для отправки фото теперь в обязательном порядке нужен будет смартфон? нормально девки пляшут.



На olx смартфон, которые поддерживает все эти менеджеры можно купить за 1100 грн. Учитывая стоимость, которую нужно было платить за каждый MMS - это бесплатно.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/gsmart ... 617bb0f331 На olx смартфон, которые поддерживает все эти менеджеры можно купить за 1100 грн. Учитывая стоимость, которую нужно было платить за каждый MMS - это бесплатно.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.