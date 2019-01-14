Українцям відключають послугу MMS

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RomanTik написав:все вышеотписавшиеся про устаревшую технологию - вы уже почтовые ящики дома поотрывали? нет? а почему? технология ведь тоже устаревшая? давайте и смс до кучи отменим - ведь есть месенджеры. зачем ломать то что было и не требовало много средств для своего обслуживания?
RomanTik написав:все вышеотписавшиеся про устаревшую технологию - вы уже почтовые ящики дома поотрывали? нет? а почему? технология ведь тоже устаревшая? давайте и смс до кучи отменим - ведь есть месенджеры. зачем ломать то что было и не требовало много средств для своего обслуживания?
Купите телефон Senao и старый COM-модем сможете передавать фотографии на 5-15 км и не зависеть ни от какого оператора.
RomanTik написав:все вышеотписавшиеся про устаревшую технологию - вы уже почтовые ящики дома поотрывали? нет? а почему? технология ведь тоже устаревшая? давайте и смс до кучи отменим - ведь есть месенджеры. зачем ломать то что было и не требовало много средств для своего обслуживания?
Голубятню тоже держите?
все пишущие принадлежности уже выбросили?
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