RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям відключають
послугу MMS

Українцям відключають послугу MMS
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:04

Re: Українцям відключають послугу MMS

RomanTik написав:все вышеотписавшиеся про устаревшую технологию - вы уже почтовые ящики дома поотрывали? нет? а почему? технология ведь тоже устаревшая? давайте и смс до кучи отменим - ведь есть месенджеры. зачем ломать то что было и не требовало много средств для своего обслуживания?
Голубятню тоже держите?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23363
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5323 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:09

  RomanTik написав:все вышеотписавшиеся про устаревшую технологию - вы уже почтовые ящики дома поотрывали? нет? а почему? технология ведь тоже устаревшая? давайте и смс до кучи отменим - ведь есть месенджеры. зачем ломать то что было и не требовало много средств для своего обслуживания?


Купите телефон Senao и старый COM-модем сможете передавать фотографии на 5-15 км и не зависеть ни от какого оператора.

http://cti.com.ua/products/senao/
https://www.olx.ua/obyavlenie/raritet-f ... 6cb2c9e5e6
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 30.10.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:14

  Faceless написав:
RomanTik написав:все вышеотписавшиеся про устаревшую технологию - вы уже почтовые ящики дома поотрывали? нет? а почему? технология ведь тоже устаревшая? давайте и смс до кучи отменим - ведь есть месенджеры. зачем ломать то что было и не требовало много средств для своего обслуживания?
Голубятню тоже держите?

все пишущие принадлежности уже выбросили?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5893 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:15

AlifeSoft, еще раз говорю - не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5893 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:23

  RomanTik написав:все пишущие принадлежности уже выбросили?


Нет, лазерный принтер оставил.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 2007
З нами з: 30.10.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:17

AlifeSoft, рад за вас.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2281
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5893 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям обіцяють здорожчання інтернету на чверть 1, 2
R2 » Чет 24 січ, 2019 14:53
16 976
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 14:16
Tamagoch
Куди українцям краще поїхати на заробітки 1, 2, 3
R2 » Сер 16 січ, 2019 18:29
22 2235
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 00:51
Gastarbaiter
Польща минулого року видала українцям майже 900 тисяч віз
R2 » Пон 14 січ, 2019 11:01
2 398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 15:24
svm30055

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14366)
27.01.2019 00:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.