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Українці стали менше
купувати пального на АЗС

Українці стали менше купувати пального на АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:25

Українці стали менше купувати пального на АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держстатистики.

Дивися повний текст Українці стали менше купувати пального на АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:25

Покращення зростає.
sena_2008atp
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