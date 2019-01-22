Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст Українці стали менше купувати пального на АЗС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:25
Українці стали менше купувати пального на АЗС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали менше купувати пального на АЗС.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:35
Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС
Я представляю сколько народу выехало из страны.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:40
Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС
Да бежит народ.. за время голодомора потери населения были меньше чем после нынешних реХформ и пАкращень..
Додано: Суб 26 січ, 2019 01:49
Украинцы переходят на электромобили. Это лучший результат работы Порошенко. Зачем платить за дорогой бензин, если электричество в 5 раз дешевле.
Рынок электромобилей в Украине за 10 мес. 2018 г. ускорил темп прироста до 89%
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46
Электричек, конечно, стало больше, но не настолько, чтобы вот так сократилась реализация топлива. Как ни странно, сократился даже рынок газа (!). Варианта два: либо массовый свал операторов в тень, либо численность населения коллапсирует. И это только те, кто на машинах!
|