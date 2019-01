Українці стали менше купувати пального на АЗС

Додано: Суб 26 січ, 2019 01:49





Рынок электромобилей в Украине за 10 мес. 2018 г. ускорил темп прироста до 89%

http://uaenergy.com.ua/post/31697/rynok ... g-uskoril/ Украинцы переходят на электромобили. Это лучший результат работы Порошенко. Зачем платить за дорогой бензин, если электричество в 5 раз дешевле.Рынок электромобилей в Украине за 10 мес. 2018 г. ускорил темп прироста до 89%

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.