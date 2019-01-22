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Українці стали менше
купувати пального на АЗС

Українці стали менше купувати пального на АЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:25

Українці стали менше купувати пального на АЗС

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держстатистики.

Дивися повний текст Українці стали менше купувати пального на АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:25

Покращення зростає.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:35

Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС

Я представляю сколько народу выехало из страны.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:40

Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС

Да бежит народ.. за время голодомора потери населения были меньше чем после нынешних реХформ и пАкращень..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:49

Украинцы переходят на электромобили. Это лучший результат работы Порошенко. Зачем платить за дорогой бензин, если электричество в 5 раз дешевле.

Рынок электромобилей в Украине за 10 мес. 2018 г. ускорил темп прироста до 89%
http://uaenergy.com.ua/post/31697/rynok ... g-uskoril/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46

Электричек, конечно, стало больше, но не настолько, чтобы вот так сократилась реализация топлива. Как ни странно, сократился даже рынок газа (!). Варианта два: либо массовый свал операторов в тень, либо численность населения коллапсирует. И это только те, кто на машинах!
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:41

Возможно по примеру европейцев больше стали ездить на велосипедах.
Польза для человека и экологии.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:48

Растет топливная эффективность автомобилей

Зображення
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 12:44

Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС

  AlifeSoft написав:за 10 мес. 2018 г. ускорил темп прироста до 89%
- если откинуть% и посмотреть на "покращення" в конкретных цифрах то это - 643 легковых электромобиля. Это именно тот результат которого мы все это керманыча 4 года ожидали..)) в масштабах страны просто перемога).
PS Не все так смешно как грустно - денег у людей не хватает на топливо да и людей стало меньше..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:16

Зубожиння :D

За 11 месяцев 2018 на импорт автотранспорта было потрачено 2,7 млрд. долларов

По данным Государственной службы статистики за 11 месяцев 2018 года Украиной было импортировано 227737 автотранспортных средств на сумму в 2,7 млрд. дол. США, сообщает ассоциация «Укравтопром».
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем импорта в натуральном выражении вырос на 28%, в то время как его стоимость – на 7%.

Наибольшую долю в автомобильном импорте заняли легковые авто, которых было ввезено в количестве 188319 шт, или на 35% больше, чем годом ранее.

Общая таможенная стоимость импортированных легковых автомобилей составила $1 млрд 975 млн., что на 5% больше относительно показателя годичной давности.

http://ukrautoprom.com.ua/za-11-mesyacev-na-import-avtotransporta-bylo-potracheno-27-mlrd-dollarov
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