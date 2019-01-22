Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст Українці стали менше купувати пального на АЗС.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:25
Українці стали менше купувати пального на АЗС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали менше купувати пального на АЗС.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 22:35
Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС
Я представляю сколько народу выехало из страны.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:40
Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС
Да бежит народ.. за время голодомора потери населения были меньше чем после нынешних реХформ и пАкращень..
Додано: Суб 26 січ, 2019 01:49
Украинцы переходят на электромобили. Это лучший результат работы Порошенко. Зачем платить за дорогой бензин, если электричество в 5 раз дешевле.
Рынок электромобилей в Украине за 10 мес. 2018 г. ускорил темп прироста до 89%
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 26 січ, 2019 07:46
Электричек, конечно, стало больше, но не настолько, чтобы вот так сократилась реализация топлива. Как ни странно, сократился даже рынок газа (!). Варианта два: либо массовый свал операторов в тень, либо численность населения коллапсирует. И это только те, кто на машинах!
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:41
Возможно по примеру европейцев больше стали ездить на велосипедах.
Польза для человека и экологии.
Додано: Суб 26 січ, 2019 12:44
Re: Українці стали менше купувати пального на АЗС
- если откинуть% и посмотреть на "покращення" в конкретных цифрах то это - 643 легковых электромобиля. Это именно тот результат которого мы все это керманыча 4 года ожидали..)) в масштабах страны просто перемога).
PS Не все так смешно как грустно - денег у людей не хватает на топливо да и людей стало меньше..
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:16
Зубожиння
За 11 месяцев 2018 на импорт автотранспорта было потрачено 2,7 млрд. долларов
По данным Государственной службы статистики за 11 месяцев 2018 года Украиной было импортировано 227737 автотранспортных средств на сумму в 2,7 млрд. дол. США, сообщает ассоциация «Укравтопром».
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем импорта в натуральном выражении вырос на 28%, в то время как его стоимость – на 7%.
Наибольшую долю в автомобильном импорте заняли легковые авто, которых было ввезено в количестве 188319 шт, или на 35% больше, чем годом ранее.
Общая таможенная стоимость импортированных легковых автомобилей составила $1 млрд 975 млн., что на 5% больше относительно показателя годичной давности.
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