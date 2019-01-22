Українці стали менше купувати пального на АЗС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:25
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:28
Ничего, это скоро поправят. https://news.finance.ua/ru/news/-/438119/v-ukraine-mozhet-podorozhat-elektroenergiya
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:54
В падение продажи газа ни за что не поверю! Просто продажи уходят в тень.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:59
Давайте правильно расставим приоритеты:
1. 30% на газу.
2. 12 миллионов самого экономически активного выехало - при чём выехало без челночных поездок.
3. % бодяги, что продаётся под видом бензина вырос.
4. Системно организованна контрабанда бензина и его бодяжничество.
5. Участие в этом "параде" первых лиц, позволяющих крышевать организованные сборы сверх прибылей - исключает платежи в бюджет, и сам факт реализации топлива.
6. Тотальное сворачивание экономики - эконономической активности в Украине.
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:06
ВСЕ УМЕРЛИ! А КТО НЕ УМЕР - УЕХАЛ! В ПРОБКАХ СТОЯТ ЗОМБЕ И АВТОПИЛОТЫ!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:23
Та чого уж там - 22 млн виїхало, тотальна розруха, падають мости, пропадає світло, решта харчується на помийках. Зрада, зубАжіння, все пропало !!!
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