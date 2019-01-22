RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці стали менше
купувати пального на АЗС

Українці стали менше купувати пального на АЗС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:22

бензин сами бодяжат
bobo
 
Повідомлень: 200
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:25

  Джон написав:Да бежит народ.. за время голодомора потери населения были меньше чем после нынешних реХформ и пАкращень..

Что вы мелете??? Уехать (чтобы потом возможно вернуться) и умереть от голода для вас одно и то же?
lite
 
Повідомлень: 757
З нами з: 09.05.13
Подякував: 310 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:28

  AlifeSoft написав:Зачем платить за дорогой бензин, если электричество в 5 раз дешевле.

Ничего, это скоро поправят. https://news.finance.ua/ru/news/-/438119/v-ukraine-mozhet-podorozhat-elektroenergiya
Kart
 
Повідомлень: 179
З нами з: 27.09.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:54

В падение продажи газа ни за что не поверю! Просто продажи уходят в тень.
lite
 
Повідомлень: 757
З нами з: 09.05.13
Подякував: 310 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:59

  lite написав:
  Джон написав:Да бежит народ.. за время голодомора потери населения были меньше чем после нынешних реХформ и пАкращень..

Что вы мелете??? Уехать (чтобы потом возможно вернуться) и умереть от голода для вас одно и то же?

Давайте правильно расставим приоритеты:
1. 30% на газу.
2. 12 миллионов самого экономически активного выехало - при чём выехало без челночных поездок.
3. % бодяги, что продаётся под видом бензина вырос.
4. Системно организованна контрабанда бензина и его бодяжничество.
5. Участие в этом "параде" первых лиц, позволяющих крышевать организованные сборы сверх прибылей - исключает платежи в бюджет, и сам факт реализации топлива.
6. Тотальное сворачивание экономики - эконономической активности в Украине.
..................................................
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6273
З нами з: 20.09.12
Подякував: 608 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:06

ВСЕ УМЕРЛИ! А КТО НЕ УМЕР - УЕХАЛ! В ПРОБКАХ СТОЯТ ЗОМБЕ И АВТОПИЛОТЫ!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1864 раз.
Подякували: 1035 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:23

Та чого уж там - 22 млн виїхало, тотальна розруха, падають мости, пропадає світло, решта харчується на помийках. Зрада, зубАжіння, все пропало !!!
maxprofit
 
Повідомлень: 771
З нами з: 19.11.08
Подякував: 740 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patriotUA і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть онлайн дізнатися про утримані податки
R2 » Чет 24 січ, 2019 17:45
1 103
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 17:45
AlifeSoft
Порошенко розповів, коли українці відчують плоди реформ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 22 січ, 2019 21:22
31 3407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 16:34
-Segey-
Безготівкова революція. Українці зможуть зняти готівку з...
R2 » Вів 22 січ, 2019 16:55
2 272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 16:17
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5823)
26.01.2019 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.