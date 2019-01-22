Українці стали менше купувати пального на АЗС

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:06
ВСЕ УМЕРЛИ! А КТО НЕ УМЕР - УЕХАЛ! В ПРОБКАХ СТОЯТ ЗОМБЕ И АВТОПИЛОТЫ!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:23
Та чого уж там - 22 млн виїхало, тотальна розруха, падають мости, пропадає світло, решта харчується на помийках. Зрада, зубАжіння, все пропало !!!
Додано: Суб 26 січ, 2019 19:10
А я увидел в этих цифрах другое...
33, 2.7 и 14 %= 50 округлённо. делим на три - 16.6 округлённо. и делим на 3 = 5.5%.
5.5 % - мне кажется, что это число сократившегося АКТИВНОГО населения страны, без пенсов и детей.
РОШЕН
ФУФЛО
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