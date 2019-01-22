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Омелян назвав, коли збудують
аеропорт між Дніпром та...

Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06

Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...

Пропонуємо до обговорення:
Аеропорт «Придніпров’я», що розташується неподалік селища Солоне, що між Дніпром та Запоріжжям, мають збудувати за 2-3 роки.

Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06

Ликарню майбутнего для детей они уже "построили" и это тоже из той самой оперы...
volodya0006
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