Аеропорт «Придніпров’я», що розташується неподалік селища Солоне, що між Дніпром та Запоріжжям, мають збудувати за 2-3 роки.
Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06
Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
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Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06
Ликарню майбутнего для детей они уже "построили" и это тоже из той самой оперы...
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