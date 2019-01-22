Аеропорт «Придніпров’я», що розташується неподалік селища Солоне, що між Дніпром та Запоріжжям, мають збудувати за 2-3 роки.
Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06
Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
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Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06
Ликарню майбутнего для детей они уже "построили" и это тоже из той самой оперы...
Додано: Суб 26 січ, 2019 00:22
Двоякое чувство. С одной стороны умрут два аэропорта, в которые уже вбуханы миллиарды. А с другой стороны, если, конечно, все будет реализовано как следует, рациональное зерно есть.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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