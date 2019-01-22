Аеропорт «Придніпров’я», що розташується неподалік селища Солоне, що між Дніпром та Запоріжжям, мають збудувати за 2-3 роки.
Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06
Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та Запоріжжям.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 21:06
Ликарню майбутнего для детей они уже "построили" и это тоже из той самой оперы...
Додано: Суб 26 січ, 2019 00:22
Двоякое чувство. С одной стороны умрут два аэропорта, в которые уже вбуханы миллиарды. А с другой стороны, если, конечно, все будет реализовано как следует, рациональное зерно есть.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:42
rotator
Вы близко к теме.
Строить ни кто не собирается.
Выделяют деньги на "строительство".
На "проект", на "изыскания", и т.д.
А строить - это не барское дело.
Да к тому там, между Днепром и Запорожьем - 3 больших аэропорта.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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