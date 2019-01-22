Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...

Додано: Суб 26 січ, 2019 13:42

rotator

Вы близко к теме.

Строить ни кто не собирается.

Выделяют деньги на "строительство".

На "проект", на "изыскания", и т.д.

А строить - это не барское дело.

Да к тому там, между Днепром и Запорожьем - 3 больших аэропорта.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.