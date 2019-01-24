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Економіст пояснив, чим загрожує
Україні нова світова криза

Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:37

Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза

Пропонуємо до обговорення:
Криза, яка почалася в 2007 році, не припинялася і в Україні не припиниться ще мінімум до 2023-2024 років.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:37

Средний класс + семья это основа общества. Но вот только не в Украине-- тут все идет по пути -- пан олигарх - люмпен. Все, остальное незначительная прослойка обслуги/силовиков - все остальное нынешним антинародным режимом обречено на уничтожение.
Джон
 
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