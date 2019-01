Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза

Додано: Суб 26 січ, 2019 01:35

IT-шники это элита или все таки средний класс в Украине? По прогнозу к 2024-му году нас будет в Украине около полмиллиона.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.