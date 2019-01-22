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Економіст пояснив, чим загрожує
Україні нова світова криза

Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:37

Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза

Пропонуємо до обговорення:
Криза, яка почалася в 2007 році, не припинялася і в Україні не припиниться ще мінімум до 2023-2024 років.

Дивися повний текст Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:37

Средний класс + семья это основа общества. Но вот только не в Украине-- тут все идет по пути -- пан олигарх - люмпен. Все, остальное незначительная прослойка обслуги/силовиков - все остальное нынешним антинародным режимом обречено на уничтожение.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 01:35

IT-шники это элита или все таки средний класс в Украине? По прогнозу к 2024-му году нас будет в Украине около полмиллиона.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 08:43

Криза, яка почалася в 2007 році, не припинялася. Зараз почалася нова фаза. Ми перебуваємо у фазі падіння, яка завжди триває 12-15 років, тобто в 2020 році в найбільш розвинених і успішних країнах припиниться тільки фаза падіння

Маячня якась, подивіться на фондові індекси США, приміром. Dow в липні 2007 ("докризовий" рівень) був в районі 13000, зараз в районі 25000, тобто майже вдвічі вище. Криза не тільки припинилася, а й наслідки падіння давно минули. Нова криза - може бути.
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:55

  AlifeSoft написав:IT-шники это элита или все таки средний класс в Украине? По прогнозу к 2024-му году нас будет в Украине около полмиллиона.

Как когда то бухгалтеров?
Ох вы радуетесь я вижу. Может вы хороший IT-шник, но неважный бизнесмен. Чем больше конкурентов на рынке тем меньше заработка.
Он сколько бухгалтеров с финансистами наплодили за период независимости. Должны уже второй Швейцарией быть. Ан нет, голод, сифилис, разруха.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:01

Re: Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова кри

По статье. Это идет подготовка наших голов к тому что все будут списывать на кризис. Раньше модно было так делать.
Кто всрався?
Невистка, папередники, медведь-шатун, путин, крыза, война. Но только не мы, не правительство.
p_a_l
 
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