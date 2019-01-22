Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза

Додано: Суб 26 січ, 2019 14:42

p_a_l написав: Как когда то бухгалтеров?

Ох вы радуетесь я вижу. Может вы хороший IT-шник, но неважный бизнесмен. Чем больше конкурентов на рынке тем меньше заработка. Как когда то бухгалтеров?Ох вы радуетесь я вижу. Может вы хороший IT-шник, но неважный бизнесмен. Чем больше конкурентов на рынке тем меньше заработка.

Наоборот, для любой отрасли нужен спрос и развитие. Вот попробуйте в Конго начать развитие IT-стартапов. Думаю вас ожидает вполне прогнозируемый провал, хотя оплата персонала там ниже. В то же время в Украине(уникальная ситуация на фоне остального) в Силиконовой долине или в Британии это сделать проще, так как создана база и есть специалисты. Больше специалистов - в эту область идут более серьезные проекты с оплатой уже не 20-30$ в час, а 100-150$ в час.Так что я за увеличение количества IT-шников и за перевод ключевых IT-проектов западного бизнеса в Украину. При Порошенко IT-индустрия вполне сможет через 10 лет генерировать около 100 млрд$ валютной выручки.Так что я за Порошенка, как несменяемого Президента.Ну и да, по поводу бухгалтеров. У бухгалтеров рынок был одна Украина, так что рынок достиг насыщения, у IT-шников рынок высь мир вплоть до последних стран Африки, так что здесь насыщение не будет достигнуто, даже если 50% населения Украины пойдет в IT.