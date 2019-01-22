Криза, яка почалася в 2007 році, не припинялася і в Україні не припиниться ще мінімум до 2023-2024 років.
Дивися повний текст Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:37
Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова криза.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 23:37
Средний класс + семья это основа общества. Но вот только не в Украине-- тут все идет по пути -- пан олигарх - люмпен. Все, остальное незначительная прослойка обслуги/силовиков - все остальное нынешним антинародным режимом обречено на уничтожение.
Додано: Суб 26 січ, 2019 01:35
IT-шники это элита или все таки средний класс в Украине? По прогнозу к 2024-му году нас будет в Украине около полмиллиона.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Суб 26 січ, 2019 08:43
Маячня якась, подивіться на фондові індекси США, приміром. Dow в липні 2007 ("докризовий" рівень) був в районі 13000, зараз в районі 25000, тобто майже вдвічі вище. Криза не тільки припинилася, а й наслідки падіння давно минули. Нова криза - може бути.
Додано: Суб 26 січ, 2019 09:55
Как когда то бухгалтеров?
Ох вы радуетесь я вижу. Может вы хороший IT-шник, но неважный бизнесмен. Чем больше конкурентов на рынке тем меньше заработка.
Он сколько бухгалтеров с финансистами наплодили за период независимости. Должны уже второй Швейцарией быть. Ан нет, голод, сифилис, разруха.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:01
Re: Економіст пояснив, чим загрожує Україні нова світова кри
По статье. Это идет подготовка наших голов к тому что все будут списывать на кризис. Раньше модно было так делать.
Кто всрався?
Невистка, папередники, медведь-шатун, путин, крыза, война. Но только не мы, не правительство.
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:42
Наоборот, для любой отрасли нужен спрос и развитие. Вот попробуйте в Конго начать развитие IT-стартапов. Думаю вас ожидает вполне прогнозируемый провал, хотя оплата персонала там ниже. В то же время в Украине(уникальная ситуация на фоне остального) в Силиконовой долине или в Британии это сделать проще, так как создана база и есть специалисты. Больше специалистов - в эту область идут более серьезные проекты с оплатой уже не 20-30$ в час, а 100-150$ в час.
Так что я за увеличение количества IT-шников и за перевод ключевых IT-проектов западного бизнеса в Украину. При Порошенко IT-индустрия вполне сможет через 10 лет генерировать около 100 млрд$ валютной выручки.
Так что я за Порошенка, как несменяемого Президента.
Ну и да, по поводу бухгалтеров. У бухгалтеров рынок был одна Украина, так что рынок достиг насыщения, у IT-шников рынок высь мир вплоть до последних стран Африки, так что здесь насыщение не будет достигнуто, даже если 50% населения Украины пойдет в IT.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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