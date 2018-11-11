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У лютому Vodafone
підвищує тарифи на 3G

У лютому Vodafone підвищує тарифи на 3G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 09:47

У лютому Vodafone підвищує тарифи на 3G

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться нас сайті компанії.

Дивися повний текст У лютому Vodafone підвищує тарифи на 3G.
R2
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