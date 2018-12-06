Накопичення жителів Німеччини в четвертому кварталі 2018 року зросли на 76 млрд євро і склали, в цілому, більш ніж 6 трильйонів євро.
Дивися повний текст Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6 трильйонів євро заощаджень.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13
Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...
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Дивися повний текст Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6 трильйонів євро заощаджень.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13
Нормально. На душу населения выходит по $164000
А у нас в квартире газ и где то там чернозем. Пока что.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:59
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