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Центробанк Німеччини нарахував
у німців більш ніж 6...

Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13

Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичення жителів Німеччини в четвертому кварталі 2018 року зросли на 76 млрд євро і склали, в цілому, більш ніж 6 трильйонів євро.

Дивися повний текст Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6 трильйонів євро заощаджень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13

Нормально. На душу населения выходит по $164000
А у нас в квартире газ и где то там чернозем. Пока что.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:59

  p_a_l написав:Нормально. На душу населения выходит по $164000
А у нас в квартире газ и где то там чернозем. Пока что.

72 000 Є "на носа", якщо брати всі активи і не рахувати пасиви.
Якщо лише гроші - по 30 000 Є.
Хоча згоден - більше ніж в Україні))))
manko74
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:12

Когда в Запорожье будут выпускать чио-нить сравнимое с Мерседес, в Николаеве яхты уровня hanse или bavaria, в Харькове оборудование уровня Симменс, а на Дарнице колеса качества Байер- тогда и сравнивайте сбережения
alex58chorniy
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