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Центробанк Німеччини нарахував
у німців більш ніж 6...

Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13

Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...

Пропонуємо до обговорення:
Накопичення жителів Німеччини в четвертому кварталі 2018 року зросли на 76 млрд євро і склали, в цілому, більш ніж 6 трильйонів євро.

Дивися повний текст Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6 трильйонів євро заощаджень.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13

Нормально. На душу населения выходит по $164000
А у нас в квартире газ и где то там чернозем. Пока что.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:59

  p_a_l написав:Нормально. На душу населения выходит по $164000
А у нас в квартире газ и где то там чернозем. Пока что.

72 000 Є "на носа", якщо брати всі активи і не рахувати пасиви.
Якщо лише гроші - по 30 000 Є.
Хоча згоден - більше ніж в Україні))))
manko74
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 13:12

Когда в Запорожье будут выпускать чио-нить сравнимое с Мерседес, в Николаеве яхты уровня hanse или bavaria, в Харькове оборудование уровня Симменс, а на Дарнице колеса качества Байер- тогда и сравнивайте сбережения
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:56

Re: Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...

нужно еще учесть что часть Германии после 45-го развивалась вполне успешно и в рыночных условиях, что и дало толчок к развитию после падения стены, в тоже время у нас 70+ лет не рыночных отношений со всеми вытекающими.
patriotUA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:19

patriotUA, зато за 27 лет рыночных отношений Украина показала такой рывок в развитии что ух! или нет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 08:47

alex58chorniy

Спорный вопрос. Яхты, положим, уже сейчас можно бы, - но николаевские корабеллы их попросту не продадут. Колеса - тоже можно, но это вопрос патентной защиты. Не говоря уже о том, что то, что производится украинской фармацевтической отраслью, не всегда прям так уж хуже. Другое дело, что почти то же по химическому составу приходится продавать втрое дешевле - иначе вообще не продастся. Как с яхтами.

А вообще у нас в стране просто стремно иметь сбережения. Есть наличные - придут грабить. В банк положить (более смешных 200.000 грн) - так ведь, опять-таки, ограбят. Лайфовое страхование (отечественное) пока стремное. Остается только недвига, в результате откровенный хрущевский хлам стоит сильно дороже здравого смысла. И людей, склонных сколько-нибудь приличную сумму отложить, очень немного
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:23

Эти деньги понадобятся, когда проблемы ДБ уже невозможно будет скрывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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