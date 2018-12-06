Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...

Додано: Нед 27 січ, 2019 08:47

alex58chorniy



Спорный вопрос. Яхты, положим, уже сейчас можно бы, - но николаевские корабеллы их попросту не продадут. Колеса - тоже можно, но это вопрос патентной защиты. Не говоря уже о том, что то, что производится украинской фармацевтической отраслью, не всегда прям так уж хуже. Другое дело, что почти то же по химическому составу приходится продавать втрое дешевле - иначе вообще не продастся. Как с яхтами.



А вообще у нас в стране просто стремно иметь сбережения. Есть наличные - придут грабить. В банк положить (более смешных 200.000 грн) - так ведь, опять-таки, ограбят. Лайфовое страхование (отечественное) пока стремное. Остается только недвига, в результате откровенный хрущевский хлам стоит сильно дороже здравого смысла. И людей, склонных сколько-нибудь приличную сумму отложить, очень немного