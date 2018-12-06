Накопичення жителів Німеччини в четвертому кварталі 2018 року зросли на 76 млрд євро і склали, в цілому, більш ніж 6 трильйонів євро.
Дивися повний текст Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6 трильйонів євро заощаджень.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13
Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6 трильйонів євро заощаджень.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:13
Нормально. На душу населения выходит по $164000
А у нас в квартире газ и где то там чернозем. Пока что.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:59
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:12
Когда в Запорожье будут выпускать чио-нить сравнимое с Мерседес, в Николаеве яхты уровня hanse или bavaria, в Харькове оборудование уровня Симменс, а на Дарнице колеса качества Байер- тогда и сравнивайте сбережения
Додано: Суб 26 січ, 2019 14:56
Re: Центробанк Німеччини нарахував у німців більш ніж 6...
нужно еще учесть что часть Германии после 45-го развивалась вполне успешно и в рыночных условиях, что и дало толчок к развитию после падения стены, в тоже время у нас 70+ лет не рыночных отношений со всеми вытекающими.
Додано: Суб 26 січ, 2019 17:19
patriotUA, зато за 27 лет рыночных отношений Украина показала такой рывок в развитии что ух! или нет?
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Додано: Нед 27 січ, 2019 08:47
alex58chorniy
Спорный вопрос. Яхты, положим, уже сейчас можно бы, - но николаевские корабеллы их попросту не продадут. Колеса - тоже можно, но это вопрос патентной защиты. Не говоря уже о том, что то, что производится украинской фармацевтической отраслью, не всегда прям так уж хуже. Другое дело, что почти то же по химическому составу приходится продавать втрое дешевле - иначе вообще не продастся. Как с яхтами.
А вообще у нас в стране просто стремно иметь сбережения. Есть наличные - придут грабить. В банк положить (более смешных 200.000 грн) - так ведь, опять-таки, ограбят. Лайфовое страхование (отечественное) пока стремное. Остается только недвига, в результате откровенный хрущевский хлам стоит сильно дороже здравого смысла. И людей, склонных сколько-нибудь приличную сумму отложить, очень немного
Додано: Нед 27 січ, 2019 11:23
Эти деньги понадобятся, когда проблемы ДБ уже невозможно будет скрывать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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