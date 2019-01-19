Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%

Додано: Суб 26 січ, 2019 10:24

Да. Повезло некоторым. И деньги на завышенные пенсии есть.



Как страну защищать так ни милиции ни военных никого не было. Шли те кто сам хотел и холопов по селам ловили и на добровольную принуждали, чтобы потом за них не отвечать. Получается что одни воюют, а другие сливки снимают. И те кто воевал сейчас пашут для того чтобы сливок хватило снимающим.

У моей матушки 1800. Вчера в очереди в Ощадбанке одна пенсионерка сказала что у нее 1500, а у другой 2000. Сколько отчим получает не скажу, но точно, он не заслуживает такую пенсию. Или 1500-2000 не заслуживают, тут нужно знать относительно чего ровнять.