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Надходження від ЄСВ
минулого року зросли на 26%

Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:23

Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2018 року забезпечено надходження 24 млрд грн ЄСВ, що на 20,8%, або на 4,1 млрд грн перевищує показник грудня 2017 року.

Дивися повний текст Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 10:24

Да. Повезло некоторым. И деньги на завышенные пенсии есть.

Как страну защищать так ни милиции ни военных никого не было. Шли те кто сам хотел и холопов по селам ловили и на добровольную принуждали, чтобы потом за них не отвечать. Получается что одни воюют, а другие сливки снимают. И те кто воевал сейчас пашут для того чтобы сливок хватило снимающим.
У моей матушки 1800. Вчера в очереди в Ощадбанке одна пенсионерка сказала что у нее 1500, а у другой 2000. Сколько отчим получает не скажу, но точно, он не заслуживает такую пенсию. Или 1500-2000 не заслуживают, тут нужно знать относительно чего ровнять.
p_a_l
 
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