У грудні 2018 року забезпечено надходження 24 млрд грн ЄСВ, що на 20,8%, або на 4,1 млрд грн перевищує показник грудня 2017 року.
Дивися повний текст Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%.
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Додано: Суб 26 січ, 2019 10:23
Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надходження від ЄСВ минулого року зросли на 26%.
Додано: Суб 26 січ, 2019 10:24
Да. Повезло некоторым. И деньги на завышенные пенсии есть.
Как страну защищать так ни милиции ни военных никого не было. Шли те кто сам хотел и холопов по селам ловили и на добровольную принуждали, чтобы потом за них не отвечать. Получается что одни воюют, а другие сливки снимают. И те кто воевал сейчас пашут для того чтобы сливок хватило снимающим.
У моей матушки 1800. Вчера в очереди в Ощадбанке одна пенсионерка сказала что у нее 1500, а у другой 2000. Сколько отчим получает не скажу, но точно, он не заслуживает такую пенсию. Или 1500-2000 не заслуживают, тут нужно знать относительно чего ровнять.
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